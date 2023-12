RECRUTEMENT AGENTS DE SECURITE Douvrin RECRUTEMENT AGENTS DE SECURITE Douvrin, 27 décembre 2023, . RECRUTEMENT AGENTS DE SECURITE Mercredi 27 décembre, 09h00 Douvrin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-27T09:00:00+01:00 – 2023-12-27T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-27T09:00:00+01:00 – 2023-12-27T12:00:00+01:00 Poste d’agents de sécurité avec carte pro obligatoire. Poste pour le client ACC surveillance de site industriel.

Permis B vivement recommandé mais pas obligatoire dans un premier temps. Rencontre avec SBM sécurité. Présentation du poste et entretien d’embauche. Démarrage en janvier. Douvrin 62138 Douvrin [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/199320 »}] Job dating Recrutement Détails Autres Lieu Douvrin Adresse 62138 Douvrin Lieu Ville Douvrin Latitude 50.51062 Longitude 2.845773 latitude longitude 50.51062;2.845773

Douvrin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//