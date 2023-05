Journées Européennes du Patrimoine à la Station Radar 44 CD-83 Route de Bény, 16 septembre 2023, Douvres-la-Délivrande.

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 2023

Billet d’entrée au tarif unique – gratuit moins de 10 ans

Musée ouvert de 10h00 à 18h00

– Visites en autonomie avec votre smartphone comme audioguide

– Visites Guidées en français à 10h30, 12h00, 13h30, 15h00 et 16h30 par les bénévoles des « Amis du Musée Radar » (places limitées réservations conseillées)

– Camp militaire reconstitué, présentation de véhicules civiles et militaires d’époque et Animations (diverses saynètes) le tout réalisé par les membres d’associations de reconstitutions historiques.

– Exposition temporaire sur les Auxiliaires Militaires Féminines durant la seconde Guerre Mondiale

Les chiens sont autorisés en laisse, (prévoir des sacs pour ramasser ses déjections si besoin).

Samedi 2023-09-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. .

CD-83 Route de Bény Station Radar 44

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie



Saturday 17 and Sunday 18 September 2022

Entrance ticket at the unique rate of 5€/pers (free under 10 years old)

Museum open from 10am to 6pm

Our friends the dogs are allowed on a leash, (bring bags to pick up their droppings if needed)

– From 10:00 am onwards, you can visit the museum with your smartphone as an audioguide and the « AUDIOSPOT » application

– 10:30 a.m. opening of the reconstituted military camp, presentation of civil and military vehicles of the period and animations (various sketches) all realized by the members of the association « Normandy Soldiers Memory », « ACC », the « Green Eagles », « Normandie Kampfgruppe »

– Guided tours in French at 10:30 a.m., 12:00 p.m., 1:30 p.m., 3:00 p.m. and 4:30 p.m. by the volunteers of the « Friends of the Radar Museum » (limited places, reservations recommended)

– 10:30 a.m. opening of the tent containing the temporary exhibition on the Women’s Military Auxiliary during the Second World War

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 2023

Precio de la entrada única – gratis para menores de 10 años

Museo abierto de 10 a 18 h

– Visitas autoguiadas con su smartphone como audioguía

– Visitas guiadas en francés a las 10h30, 12h00, 13h30, 15h00 y 16h30 por voluntarios de los « Amigos del Museo del Radar » (plazas limitadas, se recomienda reservar)

– Reconstrucción de un campamento militar, presentación de vehículos civiles y militares de la época y animaciones (varios bocetos), todo ello realizado por miembros de asociaciones de recreación histórica.

– Exposición temporal sobre las mujeres auxiliares militares durante la Segunda Guerra Mundial

Se admiten perros con correa, (llevar bolsas para recoger sus excrementos si es necesario)

Samstag, 16. und Sonntag, 17. September 2023

Eintrittskarte zum Einheitspreis – freier Eintritt unter 10 Jahren

Museum von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

– Besuche auf eigene Faust mit Ihrem Smartphone als Audioguide

– Führungen auf Französisch um 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 und 16:30 Uhr durch Freiwillige der « Amis du Musée Radar » (begrenzte Plätze, Reservierungen empfohlen)

– Nachgebautes Militärlager, Präsentation von zivilen und militärischen Fahrzeugen der Epoche und Animationen (verschiedene Sketche), die alle von Mitgliedern von Vereinen für historische Rekonstruktionen durchgeführt werden.

– Temporäre Ausstellung über weibliche militärische Hilfskräfte während des Zweiten Weltkriegs

Hunde dürfen an der Leine geführt werden (Tüten zum Aufsammeln der Hinterlassenschaften mitbringen)

