Portes ouvertes à la ferme
Douville-en-Auge

Douville-en-Auge

Portes ouvertes à la ferme, 22 avril 2023, Douville-en-Auge
Ferme pédagogique du Lieu-Roussel

2023-04-22 10:00:00 – 2023-04-29 19:00:00

Calvados Douville-en-Auge . Une semaine pour découvrir la ferme autrement ! Des balades à poney seront proposées le premier week-end, et vous pourrez assister à la tonte des brebis le dernier jour de 15h à 17h30 ! Une semaine pour découvrir la ferme autrement ! Des balades à poney seront proposées le premier week-end, et vous pourrez assister à la tonte des brebis le dernier jour de 15h à 17h30 ! +33 2 31 23 71 15 Focalizeyou

