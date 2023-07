Soirée cinéma et architecture Douves du château fort Promenoir des prêtres 08200 Sedan Sedan Catégories d’Évènement: Ardennes

Vendredi 21 juillet à partir de 17h30

Douves du château fort de Sedan

Promenoir des prêtres

08200 SEDAN

Jeux et animations à partir de 17h30

Projection du film à 22h « Bienvenue à Gattaca »

Gratuit sans réservation

Repli à l’amphithéâtre Pierre Mendes-France en cas de pluie

Plus d’infos sur le Facebook amata.archi Douves du château fort Promenoir des prêtres 08200 Sedan promenoir des prêtres sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

