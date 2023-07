Démonstration des arts martiaux historiques européens (AMHE) – L’histoire croise le fer ! Douves du Château des ducs de Bretagne, Nantes (44000) Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Démonstration des arts martiaux historiques européens (AMHE) – L’histoire croise le fer ! Samedi 16 septembre, 15h30 Douves du Château des ducs de Bretagne, Nantes (44000) Entrée libre

Démonstrations commentées d’arts martiaux historiques européens (AMHE) animée par le Cercle des Escrimeurs Libres Nantais. Découvrez cette discipline sportive qui tente de reconstituer le plus fidèlement possible les techniques d’arts martiaux pratiquées à travers les siècles, à partir d’archives historiques et de vestiges archéologiques. Une conférence sur réservation portant sur les AMHE précédera ce moment au Passage Sainte-Croix.

Douves du Château des ducs de Bretagne, Nantes (44000) 4 Pl. Marc Elder, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Royal Armouries Museum (Leeds, Royaume-Uni)