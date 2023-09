Animation nature en famille pour connaître les oiseaux Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Animation nature en famille pour connaître les oiseaux Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes, 27 septembre 2023, Nantes. 2023-09-27

Horaire : 15:00 17:00

Gratuit : non Tandem parent-adulte, enfant 10 € / 8 € par enfant supplémentaire Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prévoir votre goûter. Comment vit un oiseau ? Dort-il dans son nid ? Pourquoi chante-t-il ? Comment arrive-t-il à voler ? Que mange-t-il ? Comment les aider ? Nous répondrons à toutes ces questions au cours de cette balade et observerons les oiseaux des villes dans les douves du Château. Cette animation est adaptée pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent.Durée : 2h Balade proposée par « Entourée par la nature » Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Douves du Château des Ducs de Bretagne Adresse Rue des Etats Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes latitude longitude 47.215616856, -1.550132735

Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/