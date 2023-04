Marché de village Place des Promenades Dourgne Catégories d’Évènement: Dourgne

Tarn

Marché de village Place des Promenades, 1 janvier 2023, Dourgne. Marché du jeudi matin au centre village. Vous pourrez y trouver charcuterie, primeur, traiteur, fromager..

2023-01-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place des Promenades

Dourgne 81110 Tarn Occitanie



Thursday morning market in the village centre. You can find delicatessen, delicatessen, delicatessen, cheese maker. Mercado del jueves por la mañana en el centro del pueblo. Puedes encontrar charcutería, frutería, delicatessen, quesería. Markt am Donnerstagmorgen im Dorfzentrum. Hier können Sie Wurstwaren, Obst und Gemüse, Feinkost und Käse kaufen. Mise à jour le 2021-03-16 par Office de tourisme Terres d’Autan – Montagne Noire

