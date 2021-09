Dourgne En Azémar Dourgne, Tarn L’Art du Conteur • formation professionnelle à l’art du conte En Azémar Dourgne Catégories d’évènement: Dourgne

L’Art du Conteur • formation professionnelle à l’art du conte En Azémar, 14 février 2022 09:30, Dourgne. 14 février – 11 novembre 2022 Sur place inscription en ligne puis rendez-vous téléphonique, envoi d’un dossier pour sélection formation@dahutemeraire.net, 0781041506 Acquérir les savoirs et les compétences de base pour exercer le métier de conteur. Créer et mettre en œuvre un spectacle de conte. Cette formation pratique et théorique s’adresse aux conteurs qui ont quelques années de pratique et une expérience de la scène.

Elle s’adresse également aux artistes d’autres disciplines du spectacle vivant, avec une bonne expérience de la scène, qui souhaitent ajouter le conte à leurs compétences. Elle a pour but de sécuriser les parcours professionnels déjà engagés,

d’aider à la reconversion des artistes issus d’autres disciplines du spectacle vivant,

de favoriser l’accès à un statut professionnel pour ceux qui ne l’ont pas encore. Nous proposons désormais 2 parcours au choix avec un tronc commun de 5 semaines :

1. Formation de base à l’art du conte : acquérir les savoirs et techniques de base et élaborer un premier spectacle.

2. Formation de base art du conte et littérature orale : acquérir les savoirs et techniques de base et explorer les différents genres de la littérature orale. Durée totale 239 h : 5 modules de 35 heures et 2 modules de 32h (ateliers).

Descriptif détaillé sur demande par mail.

