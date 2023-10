Cet évènement est passé Formation L’art du conte En Azémar Dourgne Catégories d’Évènement: Dourgne

Formation L'art du conte En Azémar Dourgne, 27 février 2023 09:00, Dourgne

Une formation de base pour acquérir les techniques et les savoirs fondamentaux de l'art du conte dans une perspective professionnelle. 27 février – 10 novembre

https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire Public concerné : Conteurs avec quelques années de pratique qui ont une expérience de la scène. Artistes d’autres disciplines du spectacle vivant, avec une bonne expérience de la scène, qui souhaitent ajouter le conte à leurs compétences. La formation a pour buts :

• sécuriser les parcours professionnels déjà engagés,

• aider la reconversion des artistes issus d’autres disciplines du spectacle vivant,

• favoriser l’accès à un statut professionnel pour ceux qui ne l’ont pas encore. Le choix entre 2 parcours de formation :

1 – Formation de base à l’art du conte

Une formation professionnelle pour acquérir les bases de l’art du conteur et mettre en œuvre votre premier spectacle. En savoir plus… 2 – Formation de base art du conte et littérature orale

En Azémar route de saint Avit, 81110 Dourgne

