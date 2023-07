Animations pour enfant « La chevalerie tout un art ! » Dourdan Tourisme Dourdan, 17 septembre 2023, Dourdan.

Animations pour enfant « La chevalerie tout un art ! » Dimanche 17 septembre, 11h00 Dourdan Tourisme

Vous avez toujours rêvé de devenir chevalier ? Venez participer à nos ateliers et apprenez à manier l’épée, à dompter Philibert notre fidèle destrier et faites-vosu adouber chevalier ! Au programme : lice de combat, épées en mousse et cheval en bois pour s’entraîner au tournoi.

Dourdan Tourisme Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 86 97 http://www.dourdan-tourisme.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Dourdan Tourisme