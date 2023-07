Ciné bus avec projection du film « Camille à la recherche des tableaux oubliés » Dourdan Tourisme Dourdan Catégories d’Évènement: Dourdan

Essonne Ciné bus avec projection du film « Camille à la recherche des tableaux oubliés » Dourdan Tourisme Dourdan, 16 septembre 2023, Dourdan. Ciné bus avec projection du film « Camille à la recherche des tableaux oubliés » Samedi 16 septembre, 16h00 Dourdan Tourisme Découvrez le patrimoine de l’Essonne comme vous ne l’avez jamais vu ! Enfilez votre casque de réalité virtuelle et suivez Camille dans son enquête à la découverte des tableaux oubliés. Une aventure inédite qui vous fera voyager dans le département et profiter de tous ses trésors !

Durée des projections : 22 minutes Dourdan Tourisme Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 86 97 http://www.dourdan-tourisme.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

