Le patrimoine en couleurs ! Dourdan Tourisme Dourdan Catégories d’Évènement: Dourdan

Essonne Le patrimoine en couleurs ! Dourdan Tourisme Dourdan, 16 septembre 2023, Dourdan. Le patrimoine en couleurs ! 16 et 17 septembre Dourdan Tourisme Gratuit Craies trottoires pour dessiner en toute liberté l’église ou le château et coloriage géant du patrimoine dourdannais pour que chacun puisse laisser libre cours à sa créativité. Dourdan Tourisme Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 86 97 http://www.dourdan-tourisme.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 libre de droits Détails Catégories d’Évènement: Dourdan, Essonne Autres Lieu Dourdan Tourisme Adresse Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan Ville Dourdan Departement Essonne Lieu Ville Dourdan Tourisme Dourdan

Dourdan Tourisme Dourdan Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dourdan/