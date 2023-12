DOURDAN 2024 : Gestion du Stress, Retour au calme : Séances Collectives de Sophrologie – Relaxation Dourdan Dourdan Catégories d’Évènement: Dourdan

Essonne DOURDAN 2024 : Gestion du Stress, Retour au calme : Séances Collectives de Sophrologie – Relaxation Dourdan Dourdan, 9 janvier 2024 17:00, Dourdan. DOURDAN 2024 : Gestion du Stress, Retour au calme : Séances Collectives de Sophrologie – Relaxation 9 – 30 janvier 2024, les mardis Dourdan sur inscription – le bulletin d’inscription est à télécharger sur le lien ci-après Je vous propose de nous retrouver pour ce rendez-vous bien-être le Mardi soir à Dourdan. Vous y apprendrez à gérer votre stress, à retrouver le calme et le mieux-être.

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui en renvoyant votre bulletin complété à mherbaux.sophroneuro@gmail.com

Le bulletin d'Inscription est disponible sur https://www.sophrologiedourdan.fr/menu-accueil/cours-collectifs-sophrologie/

2024-01-09T18:00:00+01:00 – 2024-01-09T19:00:00+01:00

Heure : 17:00
Lieu Dourdan
Adresse DOURDAN
Ville Dourdan

