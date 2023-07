VIDE-GRENIERS DU GROUPE CYCLO DOUNOUX Dounoux, 24 septembre 2023, Dounoux.

Dounoux,Vosges

Vide-greniers organisé par le Groupe Cyclo Dounoux.

Accueil des participants à partir de 6h. Tarif : 10€ les 5 mètres et 2€/le mètre supplémentaire. Réservation minimum 5 mètres.

Accueil des visiteurs de 7h à 18h

Parkings, toilettes, buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 07:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

Dounoux 88220 Vosges Grand Est



Garage sale organized by Groupe Cyclo Dounoux.

Participants welcome from 6 am. Price: 10? per 5 meters and 2? per additional meter. Minimum reservation 5 meters.

Visitors welcome from 7 a.m. to 6 p.m

Parking, toilets, refreshments and catering on site.

Venta de garaje organizada por el Groupe Cyclo Dounoux.

Los participantes son bienvenidos a partir de las 6h. Precio: 10? por 5 metros y 2? por metro adicional. Reserva mínima de 5 metros.

Recepción de visitantes de 7h a 18h

Aparcamiento, aseos, bar y restauración in situ.

Flohmarkt, organisiert von der Groupe Cyclo Dounoux.

Empfang der Teilnehmer ab 6 Uhr. Preis: 10 Euro für 5 Meter und 2 Euro für jeden weiteren Meter. Reservierung von mindestens 5 Metern.

Empfang der Besucher von 7 Uhr bis 18 Uhr

Parkplätze, Toiletten, Getränke- und Essensstände vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT EPINAL ET SA REGION