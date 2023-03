Doully – Hier j’arrête ! (Tournée) LE CHAI DU TERRAL, 2 juin 2023, Saint-JEAN DE VEDAS.

Doully – Hier j’arrête ! (Tournée) LE CHAI DU TERRAL. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

LA PROD (Lic.2-1084220 & 3-1084221) présente ce spectacle Doully est passée maître du stand-up en racontant notamment avec une aisance et une drôlerie bluffantes son passé d’ex-junkie aux mille et une vies (go-go danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne, etc, etc…), mais aussi sa sobriété… Doully

Votre billet est ici

LE CHAI DU TERRAL Saint-JEAN DE VEDAS CHATEAU DU TERRAL Hérault

LA PROD (Lic.2-1084220 & 3-1084221) présente ce spectacle Doully est passée maître du stand-up en racontant notamment avec une aisance et une drôlerie bluffantes son passé d’ex-junkie aux mille et une vies (go-go danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne, etc, etc…), mais aussi sa sobriété….25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici