Réveillon du Nouvel An Doulezon, 31 décembre 2023, Doulezon.

Doulezon,Gironde

Réveillon du Nouvel An à Doulezon à la salle des fêtes à 20h.

soirée animée par Philippe Douxe, tour de chant et DJ années 78/80

feu d’artifice – cotillons

menu 100 €/adulte – enfant (-12 ans) 15 €

Infos réservations : 06.20.68.89.78 / 06.38.98.78.82.

2023-12-31

Doulezon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve in Doulezon at the salle des fêtes at 8pm.

evening entertainment by Philippe Douxe, song tour and DJ from the 78/80s

fireworks – party favors

menu 100 ? /adult – child (-12 yrs) 15 ?

Reservations: 06.20.68.89.78 / 06.38.98.78.82

Nochevieja en Doulezon en la Salle des Fêtes a las 20h.

animación nocturna a cargo de Philippe Douxe, gira de canto y DJ de los años 78/80

fuegos artificiales – recuerdos de la fiesta

menú 100 euros /adulto – niños (menores de 12 años) 15 euros

Información para reservas: 06.20.68.89.78 / 06.38.98.78.82

Neujahrsempfang in Doulezon im Festsaal um 20 Uhr.

von Philippe Douxe moderierter Abend, Gesangstour und DJ der 78/80er Jahre

feuerwerk – Kotillons

menü 100 ?/Erwachsener – Kind (-12 Jahre) 15 ?

Infos Reservierungen: 06.20.68.89.78 / 06.38.98.78.82

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Castillon-Pujols