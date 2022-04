Exposition “Au fil des inspirations” Centre culturel Ipoustéguy Doulcon Catégories d’évènement: Doulcon

Meuse

Exposition “Au fil des inspirations” Centre culturel Ipoustéguy, 14 mai 2022 18:00, Doulcon. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Découverte à l’aveugle des sculptures d’Ipoustéguy, puis visite guidée de l’exposition “Au fil des inspirations” Comment naît une œuvre ? Quelles sont les origines des créations d’Ipoustéguy ? L’exposition “Au fil des inspirations” cherche à percer le mystère de celui qui déclarait “l’indécence de mes œuvres vient du fait qu’elles sont une référence à ma vie quotidienne”, à travers la présentation des influences multiples de l’artiste : observations, photographies, actualités, rêves, vie privée, thème imposé de la commande… A l’occasion de la Nuit des Musées, venez découvrir à l’aveugle les sculptures d’Ipoustéguy, exceptionnellement vous êtes autorisés à les toucher ! Puis la visite guidée vous fera entrer dans l’histoire de la création des œuvres de l’artiste meusien à la renommée internationale, notamment celle du Mangeur de Gardiens, sa seule sculpture en céramique. La deuxième exposition “Ipoustéguy sculpteur” détaille les méthodes de réalisation d’une sculpture en bronze et d’une sculpture en marbre, deux matériaux emblématiques de l’œuvre de l’artiste, à l’aide de films d’animation (adapté aux enfants). Centre culturel Ipoustéguy 3 bis place de la gare, 55110 Doulcon 55110 Doulcon Meuse

329808227 http://www.cc-paysdestenay-valdunois.fr/ Situé à Doulcon, l’objectif du Centre Culturel Ipoustéguy est double : faire découvrir les œuvres d’Ipoustéguy dans la Galerie qui lui est entièrement dédiée, et faire vivre les arts et la culture en milieu rural. samedi 14 mai – 18h00 à 21h00 ©CCPSVD Centre culturel Ipoustéguy

