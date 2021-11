Rennes DOUJEZU Ille-et-Vilaine, Rennes CHEVREUIL DOUJEZU Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

CHEVREUIL DOUJEZU, 27 novembre 2021 20:00, Rennes. DOUJEZU.

Samedi 27 novembre, 20h00 CHEVREUIL * Abile Et Zanit, représentants de deux générations de DJs qui évoluent et se complètent au sein de l’écurie Chevreuil, viendront vous faire danser sur de la grosse House qui déboite pour clore ce weekend de festivité. Venez nombreux vous déhancher sur le son de ces deux incontournables de la scène électro bretonne https://www.facebook.com/assochevreuil *

samedi 27 novembre – 20h00 à 23h30

* DOUJEZU 54 rue Saint-Malo, 35000 Rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Crédits :

Détails Heure : 20:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu DOUJEZU Adresse 54 rue Saint-Malo, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville DOUJEZU Rennes