Maine-et-Loire . 8.5 8.5 EUR Par équipe préconstituée de 3 à 6 personnes, vous avez une heure pour trouver le trésor en résolvant des épreuves au cœur du troglodyte, sur les traces d’un grand voyageur. Observation, déduction, manipulation, voilà ce qui vous attend. Constituez votre équipe et partez à la recherche du trésor ! Récoltez des indices au fil des épreuves, ces derniers vous mèneront vers ce fameux trésor. Serez-vous capable de le découvrir à temps ? troglo-sarcophages@orange.fr +33 2 41 59 24 95 https://troglo-sarcophages.fr/ Doué la Fontaine 1 rue de la croix Mordret Doué-en-Anjou

