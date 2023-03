CONFÉRENCE D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Catégories d’Évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

CONFÉRENCE D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Doué-la-Fontaine, 9 mai 2023, Doué-en-Anjou . CONFÉRENCE D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 36 rue de soulanger Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Doué-la-Fontaine 36 rue de soulanger

2023-05-09 – 2023-05-09

Doué-la-Fontaine 36 rue de soulanger

Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire . L’Association Généalogique de l’Anjou (AGENA 49) expliquera comment débuter sa généalogie ou comment la débloquer. Doué-la-Fontaine 36 rue de soulanger Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Doué-la-Fontaine 36 rue de soulanger Ville Doué-en-Anjou Departement Maine-et-Loire Tarif Lieu Ville Doué-la-Fontaine 36 rue de soulanger Doué-en-Anjou

CONFÉRENCE D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Doué-la-Fontaine 2023-05-09 was last modified: by CONFÉRENCE D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 9 mai 2023 36 rue de soulanger Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou maine-et-loire

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire