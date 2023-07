JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : PATRIMOINE VIVANT Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou, 16 septembre 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

Cette année, les journées européennes du patrimoine s’invitent aux Arènes de Doué-en-Anjou. Les services culturel, animation du patrimoine et des archives vous invitent pour deux journées sur le thème du patrimoine vivant..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

Doué-la-Fontaine Rue des arènes

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This year, the European Heritage Days are being held at the Doué-en-Anjou Arènes. The cultural, heritage and archive departments invite you to spend two days on the theme of living heritage.

Este año, las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebran en las Arènes de Doué-en-Anjou. Los departamentos de cultura, patrimonio y archivos le invitan a pasar dos días explorando el tema del patrimonio vivo.

Dieses Jahr finden die Europäischen Tage des Kulturerbes in den Arenen von Doué-en-Anjou statt. Die Abteilungen Kultur, Animation des Kulturerbes und Archive laden Sie zu zwei Tagen unter dem Motto des lebendigen Kulturerbes ein.

