SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : PETIT TERRIEN… ENTRE ICI ET LÀ Doué-la-Fontaine, 24 mai 2023, Doué-en-Anjou.

Ici… ou là ? Entre ici… et là… Osciller entre 2 espaces, faire jouer les équilibres et les déséquilibres. Entrer dans l’espace autour de soi, le sculpter pour le faire vivre. Faire un choix, hésiter, rester….

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 10:35:00. EUR.

Doué-la-Fontaine Place des Fontaines

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Here… or there? Between here… and there… Oscillating between 2 spaces, playing with balance and imbalance. Entering the space around you, sculpting it to make it come alive. Make a choice, hesitate, stay…

¿Aquí… o allí? Entre aquí… y allí… Oscilar entre dos espacios, jugar con el equilibrio y el desequilibrio. Entrar en el espacio que te rodea, esculpirlo para que cobre vida. Tomar una decisión, dudar, quedarse…

Hier… oder dort? Zwischen hier… und dort… Zwischen zwei Räumen oszillieren, das Gleichgewicht und Ungleichgewicht spielen lassen. In den Raum um sich herum eintreten, ihn formen, um ihn zum Leben zu erwecken. Eine Wahl treffen, zögern, bleiben…

