CONCERT DE LA CHORALE TROGLODISSIMO Doué-la-Fontaine, 14 mai 2023, Doué-en-Anjou.

La chorale Troglodissimo de Doué-la-Fontaine, créée en 1993, tient son nom des nombreux sites troglodytiques de la région. Son répertoire est composé de chansons de variétés contemporaines..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:00:00. EUR.

Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Troglodissimo choir of Doué-la-Fontaine, created in 1993, takes its name from the numerous troglodytic sites in the region. Its repertoire is composed of contemporary variety songs.

El coro Troglodissimo de Doué-la-Fontaine, creado en 1993, toma su nombre de los numerosos lugares troglodíticos de la región. Su repertorio se compone de canciones de variedades contemporáneas.

Der 1993 gegründete Chor Troglodissimo de Doué-la-Fontaine hat seinen Namen von den zahlreichen Höhlenwohnungen in der Region. Sein Repertoire besteht aus zeitgenössischen Varietéliedern.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire