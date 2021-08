Doué-la-Fontaine Mystère des Faluns Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire Doué-en-Anjou révèle et partage son patrimoine Mystère des Faluns Doué-la-Fontaine Catégories d’évènement: Doué-la-Fontaine

Maine-et-Loire

Doué-en-Anjou révèle et partage son patrimoine Mystère des Faluns, 18 septembre 2021, Doué-la-Fontaine. Doué-en-Anjou révèle et partage son patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mystère des Faluns

Ce parcours que nous avons nommé le “parcours bleu” vous permettra de découvrir la richesse du patrimoine local entre histoire et savoir-faire industriel actuel, sur les communes déléguées de Doué-la-Fontaine et les Verchers-sur-Layon, composantes de Doué-en-Anjou. Tout au long de la balade des trésors vous seront révélés. Ils vous permettront de comprendre comment l’homme à partir d’une roche formée il y a plusiuers millions d’années, du fait de la présence d’une mer, a développé plusieurs productions et modèles économiques au cours des siècles. En débutant par l’extraction de sarcophages sous les Mérovingiens, en passant par la production de pierre à bâtir, sable et chaux durant l’ère moderne et les ouvrages hydrauliques d’aujourd’hui. Sur le chemin ou à proximité découvrez également les anciennes petites gares liées au passage du “petit Anjou”, ainsi que de nombreux témoignages de l’occupation précoce de notre territoire par d’illustres familles. Ouvrez grand les yeux et prenez le temps. Vous découvrirez de véritables petits trésors cachés et des petits coins sympathiques pour pique-niquer. Réalisez une balade à vélo au départ du site des Perrières (parking du Mystère des Faluns) à Doué-la-Fontaine et /ou de la mairie de la commune déléguée des Verchers-sur-Layon. Mystère des Faluns 7 Rue d’Anjou, 49700 Doué-la-Fontaine Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire Autres Lieu Mystère des Faluns Adresse 7 Rue d'Anjou, 49700 Doué-la-Fontaine Ville Doué-la-Fontaine lieuville Mystère des Faluns Doué-la-Fontaine