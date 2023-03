HISTOIRE ET LÉGENDES DES ARÈNES Doué-en-Anjou Catégories d’Évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire . Ce dernier vous donne les clés pour comprendre l’origine du lieu et ses nombreuses réutilisations. Accédez également aux anciennes halles initialement implantées en centre-ville. Découvrez les arènes, site emblématique de Doué-en-Anjou, en compagnie de Laurent, animateur du patrimoine. l.aubineau@doue-en-anjou.fr +33 2 41 59 71 29 Doué-en-Anjou

