SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : CŒUR DE MOQUEUR Doué-la-Fontaine, 10 juin 2023, Doué-en-Anjou.

Chansonnier France Inter, Frédéric Fromet détourne avec joie et bonne humeur des airs archi-connus pour mieux brocarder l’actualité tous azimuts..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 22:00:00. EUR.

Doué-la-Fontaine Place des Fontaines

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Frédéric Fromet, a France Inter singer, hijacks well-known tunes with joy and good humor to poke fun at current events in all directions.

Frédéric Fromet, cantante de France Inter, se apropia con alegría y buen humor de conocidas melodías para burlarse de la actualidad en todas sus formas.

Frédéric Fromet, der Chansonnier von France Inter, verdreht mit Freude und guter Laune altbekannte Melodien, um die Aktualität in alle Richtungen zu verspotten.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire