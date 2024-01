COURSE NATURE DU BIOPARC Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou, dimanche 17 novembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-17

fin : 2024-11-17

Petits et grands, chaussez vos baskets pour un rendez-vous sportif au profit des actions de conservation du Bioparc avec le RCDoué Athlétisme ! Les parcours pour enfants et adultes traversent le zoo et la commune de Doué-en-Anjou.

Renseignements & inscriptions rcdathletisme.jimdo.com

L’événement se déroule hors période d’ouverture du Bioparc.

Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire infos@bioparc-zoo.fr



