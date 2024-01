WEEK-END BELLE ÉPOQUE Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou, samedi 8 juin 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 19:00:00

Notre événement Belle Époque est de retour, mais cette fois-ci sur un week-end complet ! Remontez le temps jusqu’à la Belle Époque.

Rencontrez des commerçants ou des artisans vous vantant leurs produits ou leurs savoir-faire, amusez-vous en famille avec les jeux en bois, ou encore régalez vos papilles en dégustant de savoureuses fouées ! Programme détaillé du week-end à venir.

La Belle Époque n’attends plus que vous ! Alors cirez vos bacchantes, ajuster votre pince-nez ou boutonnez et vos bottines et rejoignez-nous !

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@anciens-commerces.fr



