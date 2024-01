ATELIER DANSE PARENTS/ENFANTS Doué-en-Anjou, mercredi 20 mars 2024.

ATELIER DANSE PARENTS/ENFANTS Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:00:00

fin : 2024-03-20 16:30:00

La compagnie Ostéorock propose autour de son spectacle, À la lueur du doute, un atelier d’initiation de la danse parents/enfants.

L’atelier danse parent-enfant est un espace où réveiller nos sens pour se mettre en mouvement et en relation à l’autre. Il permettra à chacun des participants de vivre un moment privilégié avec son partenaire.

Dans une petite forêt d’éléments, bois, cailloux, pierres, feuilles… nous ferons des aller-retours de la sensation à la danse au moyen de consignes simples et ludiques, qui mettront en jeu nos corps dans l’espace et en relation à l’autre, en s’appuyant sur les qualités des éléments. Nous nous installerons dans cette forêt, pour y concocter ensemble nos potions magiques et rythmiques.

Nul besoin d’avoir pratiqué la danse avant. Prévoir une tenue souple, un brin de curiosité et de disponibilité pour partager un moment en mouvement.

Place des Fontaines

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr



