INVASION AUTOMNALE Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou, samedi 18 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Citrouilles, champignons et créatures étranges débarquent au Bioparc…

Dès l’âge de 4 ans, découvrez l’univers magique des cucurbitacées aux côtés d’un animateur spécialiste…

Retroussez vos manches et fabriquez vous-mêmes un personnage à partir d’une gourde calebasse.

Animaux, monstres, dragons… Imaginez et repartez avec votre création !

Événement accessible sans réservation, et compris dans le prix d’entrée du parc.

Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire infos@bioparc-zoo.fr



