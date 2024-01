VISITE THÉÂTRALISÉE : LOUIS LANGLOIS Place des Fontaines Doué-en-Anjou, mercredi 20 mars 2024.

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Louis Langlois raconte les vieilles rues de Doué-la-Fontaine.

Marie de Médicis et Louis XIII arrivent à Doué-la-Fontaine.

Le baron de Doué-la-Fontaine, Gouffier, comte de Caravas, demande à Louis Langlois, sieur du Ruau de vérifier que la ville est prête à les recevoir.

C’est l’occasion de découvrir la ville à travers certains lieux, comme la collégiale Saint-Denis, la Dagoberderie et la famille Marsolle, les Arènes, la maison de famille Sailland des Cheminées, celle du fauconnier et du château, la naissance des moulins caviers avec la maison du tanneur.

C’est également l’époque où Pierre Lesveque quitte la ville de Doué-la-Fontaine pour se rendre en Nouvelle-France.

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire apetitspas@patrimoine-apetitspas.fr



