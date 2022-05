Doudous lecteurs

2022-06-04 – 2022-06-04 EUR Un moment de partage parents/enfants animé par une bibliothécaire autour d’histoires, de comptines et jeux de doigts pour les tout-petits. Découverte des albums des Editions Colins Maillard de Saint-Martin-de-Seignanx.

La séance de lecture sera suivie d’une rencontre et dédicace de l’auteur illustrateur Frédéric Sodiant. Jusqu’à 3 ans – Sur inscription au 0559452359 Rendez-vous à la ludo-bibliothèque d’Ondres à 10h30! Un moment de partage parents/enfants animé par une bibliothécaire autour d’histoires, de comptines et jeux de doigts pour les tout-petits. Découverte des albums des Editions Colins Maillard de Saint-Martin-de-Seignanx.

