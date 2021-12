Nantes Loire-Atlantique, Nantes Doudoune Party – Collectif Mobil Casbah Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 12 € en prévente et tarifs réduits) / 15 € plein tarif Réservation en ligne : www.helloasso.com Le dress-code est dans le titre ! Une DOUDOUNE PARTY, c’est une soirée où il fait froid dehors mais où il fait très chaud dedans ! Les 21 et 22 janvier 2022, la chaleureuse équipe de Mobil Casbah vous réserve 2 soirées sous son chapiteau, accompagnées par une joyeuse ribambelle d’artistes prêtes à faire grimper le thermomètre ! Vendredi 21 janvier 2021 – 2 spectacles + 1 concert (avant-première) + un dancefloor : avec Lombric Spaghetti (50 min.), La Frappée (30 min.), 6 Singes (45 min.) et Dj Babier (en clôture de soirée, jusqu’à 1h du mat’). Samedi 22 janvier 2021 – 2 concerts et une Dj pour une soirée 42 °C : avec Peanuts Roots (jamaican rock steady), Passion Coco (nouvel album!) et Dj Wonderbraz ! Bar et restauration sur place. adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300 Doulon – Bottière https://www.mobilcasbah.fr/

Adresse 378 Route de Sainte Luce Ville Nantes