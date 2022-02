DOUDOUNE PARTY AU GOLF ! Cazilhac Cazilhac Catégories d’évènement: Cazilhac

Cazilhac Hérault Cazilhac L’association La Turbine Cévenole lance sa programmation culturelle avec le 1er chapitre du Festival des 4 saisons.

Au programme de l’Hiver :

– Dj sets

– Jeux de plein air : molky, pétanque…

– Braseros pour se réchauffer

– Wraps maisons pour s’alimenter

– Vin chaud, infusions, vin froid…

