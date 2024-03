DOUDOU POUZOLS Pouzols, jeudi 7 mars 2024.

DOUDOU POUZOLS Pouzols Hérault

Dans un univers sonore doux et enveloppant, une danseuse se meut principalement au sol, enlaçant dans ses bras un doudou colossal et duveteux. Lorsqu’elle se fond dans sa masse moelleuse, elle donne vie au doudou qui s’entortille autour d’elle.

Sortie de résidence d’un spectacle à réactions libres, de danse et de musique.

Dans un univers sonore doux et enveloppant, une danseuse se meut principalement au sol, enlaçant dans ses bras un doudou colossal et duveteux. Lorsqu’elle se fond dans sa masse moelleuse, elle donne vie au doudou qui s’entortille autour d’elle.

Sortie de résidence d’un spectacle à réactions libres, de danse et de musique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07

fin : 2024-03-07

Pouzols 34230 Hérault Occitanie

L’événement DOUDOU POUZOLS Pouzols a été mis à jour le 2024-03-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT