Doudou et Continettes « Toc, toc, toc, qui est là ? » Médiathèque Vendays-Montalivet, jeudi 4 avril 2024.

sur inscription à hauteur des 0-3 ans

Une histoire au creux de mon oreille, une comptine qui réveille ma voix et fait danser mes mains, un petit pouce conteur, un livre à explorer au fil des pages, de joyeux babillages et Doudou pour me câliner.

La médiathèque vous propose une collation matinale accompagnée d’un « tout-petit » moment d’éveil où les histoires, les comptines et les jeux de doigts se mêlent et s’entremêlent pour mieux se découvrir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 10:00:00

fin : 2024-04-04

Médiathèque 11 Place de la Mairie

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@vendays-montalivet.fr

