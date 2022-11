Doudou et Continette – « Toc, Toc, Toc, qui est là? » Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Catégories d’évènement: Gironde

Vendays-Montalivet

Doudou et Continette – « Toc, Toc, Toc, qui est là? » Vendays-Montalivet, 1 décembre 2022, Vendays-Montalivet. Doudou et Continette – « Toc, Toc, Toc, qui est là? »

11 Place de la Mairie Médiathèque Vendays-Montalivet Gironde Médiathèque 11 Place de la Mairie

2022-12-01 10:00:00 – 2022-12-01 12:00:00

Médiathèque 11 Place de la Mairie

Vendays-Montalivet

Gironde Vendays-Montalivet La médiathèque vous propose une collation matinale accompagnée d’un »tout-petit »moment d’éveil où les histoires, les comptines et les jeux de doigts se mêlent et s’entremêlent pour mieux se découvrir. La médiathèque vous propose une collation matinale accompagnée d’un »tout-petit »moment d’éveil où les histoires, les comptines et les jeux de doigts se mêlent et s’entremêlent pour mieux se découvrir. +33 5 56 73 18 48 Médiathèque 11 Place de la Mairie Vendays-Montalivet

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Vendays-Montalivet Autres Lieu Vendays-Montalivet Adresse Vendays-Montalivet Gironde Médiathèque 11 Place de la Mairie Ville Vendays-Montalivet lieuville Médiathèque 11 Place de la Mairie Vendays-Montalivet Departement Gironde

Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendays-montalivet/

Doudou et Continette – « Toc, Toc, Toc, qui est là? » Vendays-Montalivet 2022-12-01 was last modified: by Doudou et Continette – « Toc, Toc, Toc, qui est là? » Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet 1 décembre 2022 11 Place de la Mairie Médiathèque Vendays-Montalivet Gironde Gironde Vendays-Montalivet

Vendays-Montalivet Gironde