Grand marché de Noël Place Général de Gaulle, 16 décembre 2023, Doudeville.

Grand marché de Noël avec près de 50 exposants présents:

-Gastronomie: producteurs de bière artisanale et whisky, safran, miel,pains d’épices, confitures,pa^tes de fruits, potages et chocolats proposés par le Lions Club, des producteurs du traiteur »Saison d’Amour »

-Artisanat: décos de table, carterie, objets de Noel, lutins de Noel, bijoux, cartonnages, art floral, ferronnerie, une chapelière et des créateurs So Frenchy Bag Company, Etienne Tassel…

-Commerçants: chez Babette, Epicerie Fine La Place des Délices, Doudeville Accueil Couture, La Brocante de Doudeville, du Prêt à Porter au coeur de Doudeville, Ma drôle de butique, RJ Raulic, Costale et des accessoires chez Sophie Coiffure, espace Coiffure, Studio du Cheveu, Design Coiffure…

Le Père Noel sera également présent sur le Marché de Noel pour des séances avec le photographe.

Manèges et autres activités pour les enfants…

Entrée libre

Infos au 02 32 70 80 46/07 84 32 18 53.

2023-12-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-16 19:30:00. .

Place Général de Gaulle

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Big Christmas market with nearly 50 exhibitors present:

-Gastronomy: producers of artisanal beer and whisky, saffron, honey, gingerbread, jams, fruit pa^tes, soups and chocolates proposed by the Lions Club, producers of the caterer « Saison d’Amour »

-Handicraft: table decorations, cartery, Christmas objects, Christmas elves, jewelry, cardboard, floral art, ironwork, a hat maker and designers So Frenchy Bag Company, Etienne Tassel …

-Shopkeepers: Chez Babette, Epicerie Fine La Place des Délices, Doudeville Accueil Couture, La Brocante de Doudeville, du Prêt à Porter au coeur de Doudeville, Ma drôle de butique, RJ Raulic, Costale and accessories at Sophie Coiffure, espace Coiffure, Studio du Cheveu, Design Coiffure…

Santa Claus will also be present on the Christmas Market for sessions with the photographer

Rides and other activities for children…

Free entrance

Information at 02 32 70 80 46/07 84 32 18 53

Gran mercado navideño con casi 50 expositores:

-Gastronomía: productores de cerveza artesanal y whisky, azafrán, miel, pan de especias, mermeladas, pastas de frutas, sopas y chocolates ofrecidos por el Club de Leones, productores de la empresa de catering « Saison d’Amour »

-Artesanía: adornos de mesa, cartones, objetos navideños, duendes de Navidad, joyas, cartones, arte floral, herrajes, un fabricante de sombreros y diseñadores So Frenchy Bag Company, Etienne Tassel…

-Comerciantes: chez Babette, Epicerie Fine La Place des Délices, Doudeville Accueil Couture, La Brocante de Doudeville, du Prêt à Porter au coeur de Doudeville, Ma drôle de butique, RJ Raulic, Costale y accesorios en Sophie Coiffure, espace Coiffure, Studio du Cheveu, Design Coiffure…

Papá Noel también estará presente en el Mercado de Navidad para realizar sesiones con el fotógrafo

Paseos y otras actividades para niños…

Entrada gratuita

Información en el 02 32 70 80 46/07 84 32 18 53

Großer Weihnachtsmarkt mit fast 50 anwesenden Ausstellern:

-Gastronomie: Hersteller von handwerklichem Bier und Whisky, Safran, Honig, Lebkuchen, Marmeladen, Obstkuchen, Suppen und Schokolade, die vom Lions Club angeboten werden, Produzenten des Catering-Unternehmens « Saison d’Amour »

-Kunsthandwerk: Tischdekorationen, Karten, Weihnachtsartikel, Weihnachtswichtel, Schmuck, Kartonagen, Blumenkunst, Schmiedearbeiten, eine Hutmacherin und die Designer So Frenchy Bag Company, Etienne Tassel…

-Einzelhändler: Chez Babette, Epicerie Fine La Place des Délices, Doudeville Accueil Couture, La Brocante de Doudeville, Prêt à Porter im Herzen von Doudeville, Ma drôle de butique, RJ Raulic, Costale und Accessoires bei Sophie Coiffure, Espace Coiffure, Studio du Cheveu, Design Coiffure…

Der Weihnachtsmann wird ebenfalls auf dem Weihnachtsmarkt anwesend sein, um mit dem Fotografen zu shooten

Karussells und andere Aktivitäten für Kinder…

Freier Eintritt

Infos unter 02 32 70 80 46/07 84 32 18 53

