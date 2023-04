Dîner Spectacle au Cabaret Le Puits Enchanté Zone d’Activités du Champ de Courses Doudeville Catégories d’Évènement: Doudeville

Dîner Spectacle au Cabaret Le Puits Enchanté Zone d’Activités du Champ de Courses, 9 décembre 2023, Doudeville. Dîner spectacle transformiste avec le spectacle revue Métamorphose.

2023-12-09 à 19:30:00 ; fin : 2023-12-09 01:00:00. .

Zone d’Activités du Champ de Courses

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Transformist dinner show with the Metamorphosis revue Cena-espectáculo transformista con la revista Métamorphose Dinnershow mit der Transformershow Revue Métamorphose Mise à jour le 2023-04-13 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

