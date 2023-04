Atelier Natur’ création de cosmétiques Au p’tit vrac, 7 octobre 2023, Doudeville.

En alliant respect de la nature et bien-être, Noémie Primont vous livre ses secrets de fabrication de baumes, savons et soins du corps home-made, naturels et normands. Participez à la création de vos propres cosmétiques..

2023-10-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-10-07 16:30:00. .

Au p’tit vrac

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Combining respect for nature and well-being, Noémie Primont shares her secrets for making home-made, natural and Norman balms, soaps and body care products. Participate in the creation of your own cosmetics.

Combinando el respeto por la naturaleza y el bienestar, Noémie Primont comparte sus secretos para elaborar bálsamos, jabones y productos de cuidado corporal naturales y caseros de Normandía. Participe en la creación de sus propios cosméticos.

Indem sie Respekt vor der Natur und Wohlbefinden miteinander verbindet, verrät Ihnen Noémie Primont ihre Geheimnisse bei der Herstellung von Balsamen, Seifen und Körperpflegeprodukten, die hausgemacht, natürlich und aus der Normandie stammen. Nehmen Sie an der Herstellung Ihrer eigenen Kosmetika teil.

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville