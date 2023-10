Exposition peinture JALECO Doudeville, 3 octobre 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Exposition peinture JALECO (Jacky Lecourt) au Carrefour du Lin à Doudeville du 03 au 15 octobre 2023

Ouvert de 14h à 19h

entrée libre

sauf samedi et dimanche: 10h à 12h et de 14h à 19h.

Jeudi 2023-10-03 14:00:00 fin : 2023-10-06 19:00:00. .

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



JALECO (Jacky Lecourt) painting exhibition at Carrefour du Lin in Doudeville from 03 to 15 October 2023

Open from 2 pm to 7 pm

free admission

except Saturday and Sunday: 10am to 12pm and 2pm to 7pm

Exposición de pintura JALECO (Jacky Lecourt) en el Carrefour du Lin de Doudeville del 03 al 15 de octubre de 2023

Abierto de 14h a 19h

entrada gratuita

excepto sábado y domingo: de 10:00 a 12:00 h y de 14:00 a 19:00 h

Gemäldeausstellung JALECO (Jacky Lecourt) im Carrefour du Lin in Doudeville vom 03. bis 15. Oktober 2023

Geöffnet von 14h bis 19h

freier Eintritt

außer Samstag und Sonntag: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr

