Marché hebdomadaire de Doudeville Doudeville, 23 septembre 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Redécouvrir le goût du local en alliant “Proximité et Convivialité” !

C’est sur ce principe, que la commune de Doudeville souhaite redévelopper son marché.

Retrouvez chaque samedi sur la place, des petits producteurs locaux et des artisans. De quoi agrandir, l’offre de services et produits, mais surtout rapprocher producteurs et visiteurs.

Des dégustations, des animations et de la convivialité !

Des animations ponctuelles rythmeront ces samedis matins : musique, animations par les associations Doudevillaises, dégustations par des commerçants ou producteurs etc… pour valoriser terroir et ruralité.

Les petits producteurs et artisans locaux intéressés par cette initiative peuvent dès à présent contacter le service animation ou communication au 06 18 65 30 30 ou contact@doudeville-capitale-du-lin.com.

2023-09-23

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Rediscover a taste for the local, combining proximity and conviviality!

It’s on this principle that the commune of Doudeville wishes to redevelop its market.

Every Saturday, you’ll find small local producers and craftsmen on the square. The aim is to expand the range of services and products on offer, but above all to bring producers and visitors closer together.

Tastings, entertainment and conviviality!

Saturday mornings will be punctuated by a variety of events, including music, entertainment by Doudeville associations, tastings by local traders and producers, etc., all designed to showcase the region and its rural character.

Small local producers and craftsmen interested in this initiative are invited to contact the events or communications department on 06 18 65 30 30 or contact@doudeville-capitale-du-lin.com

Redescubra el gusto por lo local combinando proximidad y convivencia

Sobre este principio, la ciudad de Doudeville desea volver a desarrollar su mercado.

Todos los sábados, encontrará en la plaza a pequeños productores y artesanos locales. El objetivo es ampliar la oferta de servicios y productos, pero sobre todo acercar a productores y visitantes.

¡Degustaciones, animaciones y convivencia!

Estas mañanas de sábado estarán jalonadas por diversas actividades: música, animaciones a cargo de asociaciones de Doudeville, degustaciones a cargo de comerciantes y productores locales, etc., todas ellas destinadas a promover el entorno local y rural.

Los pequeños productores y artesanos locales interesados en esta iniciativa pueden ponerse en contacto con el departamento de eventos o de comunicación en el 06 18 65 30 30 o en contact@doudeville-capitale-du-lin.com

Entdecken Sie den Geschmack des Lokalen wieder, indem Sie « Nähe und Geselligkeit » miteinander verbinden!

Nach diesem Prinzip möchte die Gemeinde Doudeville ihren Markt neu entwickeln.

Jeden Samstag finden Sie auf dem Marktplatz kleine lokale Produzenten und Handwerker. Das Angebot an Dienstleistungen und Produkten soll erweitert werden, aber vor allem sollen Produzenten und Besucher einander näher gebracht werden.

Verkostungen, Animationen und Geselligkeit!

An diesen Samstagvormittagen werden punktuelle Animationen den Rhythmus bestimmen: Musik, Animationen von Vereinen aus Doudevillaises, Kostproben von Händlern oder Produzenten usw., um die Region und die ländlichen Gebiete aufzuwerten.

Kleine lokale Produzenten und Handwerker, die an dieser Initiative interessiert sind, können sich ab sofort mit der Abteilung für Animation und Kommunikation unter 06 18 65 30 30 oder contact@doudeville-capitale-du-lin.com in Verbindung setzen

