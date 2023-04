Exposition Françoise Niel Aubin au Carrefour du Lin 4 Rue Cacheleu, 4 septembre 2023, Doudeville.

Françoise Niel Aubin artiste peintre et calligraphe expose au Carrefour du Lin pour vous faire découvrir son univers..

Vendredi 2023-09-04 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-18 12:00:00. .

4 Rue Cacheleu

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Françoise Niel Aubin, painter and calligrapher, exhibits at the Carrefour du Lin to let you discover her universe.

Françoise Niel Aubin, pintora y calígrafa, expone en el Carrefour du Linen para hacerle descubrir su universo.

Françoise Niel Aubin, Malerin und Kalligraphin, stellt im Carrefour du Lin aus, um Ihnen ihre Welt zu zeigen.

