Grand Corso fleuri, 14 août 2023, Doudeville.

L’association Doudeville en fête organise cette année un défilé fleuri avec défilé de chars sur le thème Doudeville en fête fait son tour de France, musique et majorettes.

Au programme défilé, retraite aux flambeaux, feu d’artifice au château de Galleville, concert, son et lumières….

Lundi 2023-08-14 à ; fin : 2023-08-15 . .

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



The association Doudeville en fête organizes this year a flower parade with floats on the theme Doudeville en fête fait son tour de France, music and majorettes.

The program includes a parade, torchlight procession, fireworks at the castle of Galleville, concert, sound and lights…

La asociación Doudeville en fête organiza este año un desfile floral con un desfile de carrozas sobre el tema Doudeville en fête fait son tour de France, música y majorettes.

El programa incluye desfile, procesión de antorchas, fuegos artificiales en el castillo de Galleville, concierto, espectáculo de luz y sonido…

Der Verein Doudeville en fête organisiert dieses Jahr eine Blumenparade mit Wagenparade unter dem Motto Doudeville en fête fait son tour de France, Musik und Majoretten.

Auf dem Programm stehen eine Parade, ein Fackelzug, ein Feuerwerk am Schloss von Galleville, ein Konzert, Ton und Licht…

