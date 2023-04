[Animation nature] Les sens du lin Carrefour du lin, 25 juin 2023, Doudeville.

Un parcours pour découvrir le lin, sa culture et ses utilisations à travers vos 5 sens!.

2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Carrefour du lin

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



A journey to discover flax, its culture and its uses through your 5 senses!

Un viaje para descubrir el lino, su cultivo y sus usos a través de los 5 sentidos

Entdecken Sie den Flachs, seine Kultur und seine Verwendungsmöglichkeiten mit allen fünf Sinnen!

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville