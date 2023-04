Le lin en fête DOUDEVILLE Place Général de Gaulle, 23 juin 2023, Doudeville.

Découvrez le LIN sous toutes ses formes durant 3 jours avec

– 2 pôles Lin textile artisanat déco – place de l’hôtel de ville

– 1 pôle Lin & terroir – place Durozey (nouveauté 2023)

– Des expositions Lin artistique et des ateliers découverte au Carrefour du Lin (nouveauté 2023)

A découvrir !

Exposition artisanale 100% Lin de 10h à 18h30

Défilé de mode le 24/06 à 18h30,

Balades en attelage les 24 et 25/06

Apéro Lin musical le 25/06 à 11h

Rencontre avec des liniculteurs

Explication du matériel d’antan et matériel linier

Ecomusée du Lin & découverte du tissage à l’ancienne

Expositions artistiques et ateliers au Carrefour du Lin

Concerts durant les 3 jours

Gastronomie au Lin

Randonnées & courses du Lin….

Vendredi 2023-06-23 à ; fin : 2023-06-25 . .

Place Général de Gaulle

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Discover the LIN in all its forms during 3 days with

– 2 poles Linen textile craft decoration – place de l’hôtel de ville

– 1 Linen & Terroir center – Durozey square (new in 2023)

– Artistic linen exhibitions and discovery workshops at the Carrefour du Lin (new in 2023)

To discover!

100% Linen craft exhibition from 10am to 6:30pm

Fashion show on 24/06 at 6:30 pm,

Horse-drawn carriage rides on 24 and 25 June

Musical Flax Apéro on 25/06 at 11am

Meeting with flax farmers

Explanation of the equipment of yesteryear and linen material

Ecomuseum of flax & discovery of weaving in the old way

Art exhibitions and workshops at the Carrefour du Lin

Concerts during the 3 days

Gastronomy of the Linen

Walks & races of the Linen…

Descubra el LINO en todas sus formas durante 3 días con

– 2 centros de artesanía textil y decorativa del lino – Place de l’Hôtel de Ville

– 1 Centro del lino y de los productos locales – Place Durozey (nuevo en 2023)

– Exposiciones artísticas de lino y talleres de descubrimiento en el Carrefour du Lin (novedad en 2023)

A descubrir

Exposición de artesanía 100% lino de 10.00 a 18.30 h

Desfile de moda el 24/06 a las 18.30 h,

Paseos en coche de caballos los días 24 y 25 de junio

Apéro musical del lino el 25/06 a las 11h

Encuentro con los cultivadores de lino

Explicación de los equipos antiguos y del material de lino

Ecomuseo del lino y descubrimiento del tejido antiguo

Exposiciones de arte y talleres en el Carrefour du Lin

Conciertos durante los 3 días

Gastronomía del lino

Paseos y carreras de lino…

Entdecken Sie LIN in all seinen Formen während 3 Tagen mit

– 2 Pole Leinen, Textilien, Kunsthandwerk, Dekoration – Place de l’Hôtel de Ville (Rathausplatz)

– 1 Pôle Lin & Terroir – Place Durozey (Neuheit 2023)

– Kunstausstellungen und Workshops im Carrefour du Lin (Neuheit 2023)

Was es zu entdecken gibt!

Kunsthandwerkliche Ausstellung aus 100% Flachs von 10 bis 18.30 Uhr

Modeschau am 24.06. um 18.30 Uhr,

Fahrten mit dem Pferdegespann am 24. und 25.06

Musikalischer Lin-Apéro am 25/06 um 11 Uhr

Treffen mit Flachsbauern

Erklärung der alten Geräte und Materialien für den Flachsanbau

Ecomusée du Lin & Entdeckung der Weberei nach alter Tradition

Kunstausstellungen und Workshops im « Carrefour du Lin »

Konzerte während der drei Tage

Gastronomie des Flachses

Wanderungen & Läufe des Flachses…

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville