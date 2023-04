Exposition Hélène Mari au Carrefour du Lin 4 Rue Cacheleu, 10 mai 2023, Doudeville.

Hélène Mari, peintre contemporaine diplômée des Beaux-Arts expose pour la deuxième fois au Carrefour du Lin..

Vendredi 2023-05-10 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-30 17:00:00. .

4 Rue Cacheleu

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Hélène Mari, contemporary painter graduated from the Beaux-Arts, exhibits for the second time at the Carrefour du Lin.

Hélène Mari, pintora contemporánea licenciada en Bellas Artes, expone por segunda vez en el Carrefour du Lin.

Hélène Mari, eine zeitgenössische Malerin mit einem Diplom der Beaux-Arts, stellt zum zweiten Mal im Carrefour du Lin aus.

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville