Exposition Emilie Thorel et Partick Flament au Carrefour du Lin 4 Rue Cacheleu, 24 avril 2023, Doudeville.

Artistes et peintres normands et cauchois, ils exposent leurs œuvres aux cimaises du Carrefour du Lin

Emilie , après des études de philosophie et d’arts plastiques, poursuivi sa carrière dans le médical.

Elle peint principalement à l’acrylique au pinceau et au couteau.

La femme au vent de son caractère, de son humeur, de sa féminité, de tous ses traits de force et de fragilité ainsi que des paysages oniriques amenant à rêver, imaginer et à se reposer, sont ses sujets de prédilections..

Vendredi 2023-04-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 19:00:00. .

4 Rue Cacheleu

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Artists and painters from Normandy and Cauchois, they exhibit their works at the Carrefour du Lin

Emilie, after studying philosophy and plastic arts, continued her career in the medical field.

She paints mainly with acrylic brush and knife.

The woman with the wind of its character, its mood, its femininity, all its features of strength and fragility as well as dreamlike landscapes leading to dream, imagine and rest, are her favorite subjects.

Artistas y pintores de Normandía y Cauchois, exponen sus obras en el Carrefour du Lin

Emilie, tras estudiar filosofía y artes plásticas, continuó su carrera en el campo de la medicina.

Pinta principalmente con acrílicos, pinceles y cuchillos.

La mujer con el viento de su carácter, su estado de ánimo, su feminidad, todos sus rasgos de fuerza y fragilidad, así como los paisajes de ensueño que llevan a soñar, imaginar y descansar, son sus temas preferidos.

Künstler und Maler aus der Normandie und der Cauchois stellen ihre Werke an den Zimelien des Carrefour du Lin aus

Emilie hat Philosophie und bildende Kunst studiert und anschließend im medizinischen Bereich gearbeitet.

Sie malt hauptsächlich mit Acrylfarben, Pinsel und Messer.

Ihre bevorzugten Motive sind Frauen mit ihrem Charakter, ihrer Stimmung, ihrer Weiblichkeit, all ihrer Stärke und Zerbrechlichkeit sowie traumhafte Landschaften, die zum Träumen, Vorstellen und Ausruhen einladen.

