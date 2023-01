Douche de Forêt Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Loiret

Douche de Forêt 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire Loiret

2023-02-12 09:00:00 – 2023-02-12 12:00:00

Loiret 30 EUR 30 Venez prendre une douche de Forêt parmi les arbres du Parc de Châteauneuf-sur-Loire. Ralentir le rythme, se recentrer. Ecouter, regarder, sentir, toucher, goûter… Plus d’infos : www.jennifleurs.fr/copie-de-promenade

Réservation auprès de Dorothée : dorothee.sylvotherapie@gmail.com Dorothée

Châteauneuf-sur-Loire

