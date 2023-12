Randonnée « Le Mont Caroux » – Festival Marée Haute #2 Douch Rosis, 19 mai 2024 09:30, Rosis.

Rosis,Hérault

Après un début paisible le long d’un large sentier, vous atteindrez rapidement le sommet du Caroux à 1091 mètres, où le silence et l’attention pourraient vous récompenser par l’observation des mouflons..

2024-05-19 09:30:00 fin : 2024-05-19 . .

Douch

Rosis 34610 Hérault Occitanie



After a peaceful start along a wide path, you’ll soon reach the summit of Le Caroux at 1091 meters, where silence and attentiveness may reward you with a sighting of mouflons.

Tras un tranquilo comienzo por un ancho sendero, pronto llegará a la cima de Le Caroux, a 1091 metros, donde el silencio y la atención podrían recompensarle con el avistamiento de muflones.

Nach einem ruhigen Beginn auf einem breiten Pfad erreichen Sie schnell den Gipfel des Caroux in 1091 m Höhe, wo Sie die Stille und Aufmerksamkeit mit der Beobachtung von Mufflons belohnen könnte.

Mise à jour le 2023-12-02 par ADT34